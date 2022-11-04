Çin'in Hizmet Ticaret Açığı Yılın İlk 9 Ayında Azaldı

BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü açıklanan resmi verilere göre, ülkenin hizmet ticareti yılın ilk dokuz ayında hacim olarak genişlemeye devam ederken, hizmet ticaret açığı azaldı.

BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü açıklanan resmi verilere göre, ülkenin hizmet ticareti yılın ilk dokuz ayında hacim olarak genişlemeye devam ederken, hizmet ticaret açığı azaldı.

Çin Ticaret Bakanlığı'na göre, ülkenin hizmet ticareti Ocak- Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 artışla 4,47 trilyon yuanı (yaklaşık 617 milyar ABD doları) aştı.

Hizmet ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,5 artışla 2,15 trilyon yuan olurken hizmet ithalatı yüzde 16,1'lik artışla 2,32 trilyon yuana ulaştı. Böylelikle ticaret açığı, bir yıl öncesine göre yüzde 19,6 düşüşle 176,24 milyar yuana geriledi.