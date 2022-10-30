Çin'in Hizmet Robotları Yeni İşlere Atılıyor

BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çim biçmenin zahmetinden sık sık yakınan bahçıvanlar ve ev sahiplerine bir Çin malı robot hizmet verebilir.

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Dünya Robot Konferansı (WRC) 2022'de çocuklar bir yemek dağıtımı robotunu inceliyor, 20 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çim biçmenin zahmetinden sık sık yakınan bahçıvanlar ve ev sahiplerine bir Çin malı robot hizmet verebilir.

Çinli hizmet robotları firması ECOVACS tarafından geliştirilen çim biçme robotu, bir bahçenin sınırlarının haritasını anında otomatik olarak çıkarabiliyor ve günde 600 metrekare çim biçebiliyor.

Çin ve Avrupa pazarlarına 2023 başında çıkacak olan yeni ürün, zemin temizliği gibi geleneksel iç mekan ev hizmetlerinin ötesine geçmek için cesur bir adım atıyor. ECOVACS Robotics CEO'su David Qian, robotun amacının "insanların hayatını kolaylaştırmada yeni boyutları şekillendirmek" olduğunu söyledi.

ECOVACS gibi Çinli hizmet robotları firmaları, dünyanın en büyük robot uygulamaları pazarında insanların günlük yaşamlarında ve iş yaşamlarında bir dizi durumda kullanım alanlarını genişletiyor.

Ülkedeki çok sayıda otelde, yemek siparişleri, robotlar tarafından oda kapısına kadar getirilebiliyor. Bazı hastanelerde, robotlar hastalara yol gösterebiliyor. Çin'in kuzeydoğusunda kayak robotları, sporculara antrenman yapmalarında yardımcı oluyor. Çin'in güneyindeki Guangzhou şehrinde bir okulda Çin satrancı oynayabilen ve öğretebilen bir robot çocuklarla etkileşime girebiliyor.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) yetkililerinden Wang Hong, "Hizmet robotları yeme-içme, perakende, lojistik dağıtım, tıbbi rehabilitasyon ve diğer alanlarda sosyal hizmetlerin seviyesini sürekli olarak iyileştiriyor" dedi.

Akıllı cihazlar üreticisi Xiaomi ve ev aletleri üreticisi Midea gibi bir dizi imalatçı pazara akın etti. Bakanlığa göre, 2021 yılı sonu itibariyle Çin'de, yeni ve benzersiz robot ürünlerinde uzmanlaşan gelişmiş 101 firma bulunuyor.

Geçen yıl Çin'in hizmet robotu üretimi, 2020'ye kıyasla yüzde 49 artışla 9,214 adede ulaştı.

"Çin esasen, robot parçalarından tüm makinelere ve robot uygulamalarına kadar uzanan bütün bir endüstri zinciri sistemini oluşturdu" diyen Wang, "Endüstri zincirinin direnci artıyor" ifadelerini kullandı.

Çin Elektronik Enstitüsü'nün bir raporuna göre, 2022 yılında, eğitim, kamu hizmetleri ve diğer alanlardaki talep hizmet robotlarının gelişiminin ana itici gücü haline geliyor. Çin'de hizmet robotları pazar büyüklüğünün 2024 yılına kadar 10 milyar ABD dolarını aşması bekleniyor.

MIIT ve diğer kamu kuruluşları tarafından hazırlanan bir ortak plana göre Çin, 2021-2025 döneminde en yüksek kalitede robot ürünlerinin üretimini artıracak.

Planda, işletmelerin ürün deneyimi merkezleri kurmaya ve ev hizmetleri, eğitim ve eğlence dahil olmak üzere çeşitli alanlarda robotları gelişimini hızlandırmaya teşvik edildiği de ifade edildi.