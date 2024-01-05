Çin'in Hizmet İhracatı ve İthalatı Arttı

BEİJİNG, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin'in toplam hizmet ithalat ve ihracat değeri 2023 yılının ilk 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 arttı.

Ticaret Bakanlığı'nın Perşembe günü açıkladığı verilere göre, hizmet ticareti değeri 2023 yılının Ocak-Kasım döneminde 5,89 trilyon yuanı (yaklaşık 829,61 milyar ABD doları) aştı.

Genel toplama bakıldığında, hizmet ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,5 artışla 3,48 trilyon yuana ulaşırken, hizmet ihracatı söz konusu döneme göre yüzde 6,8 düşüşle 2,41 trilyon yuana geriledi.

Ülkenin bilgi yoğun hizmet ticareti dönem boyunca istikrarlı büyümesini sürdürerek bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,3 artışla 2,44 trilyon yuana ulaştı.

Seyahat sektörüyle ilgili hizmetler de kayda değer bir büyüme kaydetti. Sektörün toplam ticareti bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 73,5 artarak 1,31 trilyon yuanın üzerine çıktı.

Seyahat hizmetleri ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 56 artarken, bu alandaki ithalat yüzde 74,9 oranında artış kaydetti.