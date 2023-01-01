Çin'in Hidrojen Enerjili Şehir İçi Treni Montaj Hattından Çıktı Güncel Haberler HABER: Çin'in hidrojen enerjili şehir içi treni montaj hattından çıktı ÇEKİM LİSTESİ: 1. Hidrojen enerjili şehir içi trenden çeşitli görüntüler. HABER: Çin'in hidrojen enerjili şehir içi treni montaj hattından çıktı ÇEKİM LİSTESİ: 1. Hidrojen enerjili şehir içi trenden çeşitli görüntüler HABERİN İÇERİĞİ Bağımsız bir fikri mülkiyet hakkı bulunan bir hidrojen enerjili şehir içi treni Çarşamba günü Çin'in Chengdu kentinde montaj hattından çıktı. Tren, CRRC Changchun Demiryolu Araçları ile Chengdu Demiryolu Transit Grubu tarafından ortaklaşa geliştirildi. Trenin azami hızı saatte 160 kilometreyi buluyor. Tren, 600 km pil ömrü ile aracın çalışması için bir güç kaynağı sağlamak üzere yerleşik bir "hidrojen gücü" sistemine sahip. Tren, sıfır karbon emisyonu ile çevre dostu. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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