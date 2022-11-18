Çin'in Hibrit Araçları Apec Toplantısında Kullanılıyor

Tayland'ın Rayong kentinde Çinli otomobil markası GWM'nin APEC tarafından resmi olarak seçilmiş Haval H6 hibrit araçları görülüyor, 1 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)
BANGKOK, 18 Kasım (Xinhua) -- 29. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenleniyor. Çin otomobil markası GWM'nin Haval H6 hibrit araçları, 18-19 Kasım tarihlerini kapsayan etkinlikte kullanılmak üzere resmi olarak seçildi.
Tayland'ın Rayong kentinde Çinli otomobil markası GWM'nin APEC tarafından resmi olarak seçilmiş Haval H6 hibrit araçları görülüyor, 1 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)
Tayland'ın Rayong kentindeki GWM fabrikasında çalışan işçiler, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Lin Hao/Xinhua)
Tayland'ın Rayong kentindeki GWM fabrikasında çalışan işçiler, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Lin Hao/Xinhua)
Tayland'ın Rayong kentinde Çinli otomobil markası GWM'nin APEC tarafından resmi olarak seçilmiş Haval H6 hibrit araçları görülüyor, 1 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)
Tayland'ın Rayong kentinde Çinli otomobil markası GWM'nin APEC tarafından resmi olarak seçilmiş Haval H6 hibrit araçları görülüyor, 1 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)
Tayland'ın Rayong kentinde Haval H6 hibrit aracını tanıtan bir görevli, 1 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)