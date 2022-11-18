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Çin'in Hibrit Araçları Apec Toplantısında Kullanılıyor

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Çin'in Hibrit Araçları Apec Toplantısında Kullanılıyor

BANGKOK, 18 Kasım (Xinhua) -- 29. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenleniyor.

Çin'in Hibrit Araçları Apec Toplantısında KullanılıyorTayland'ın Rayong kentinde Çinli otomobil markası GWM'nin APEC tarafından resmi olarak seçilmiş Haval H6 hibrit araçları görülüyor, 1 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

BANGKOK, 18 Kasım (Xinhua) -- 29. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenleniyor. Çin otomobil markası GWM'nin Haval H6 hibrit araçları, 18-19 Kasım tarihlerini kapsayan etkinlikte kullanılmak üzere resmi olarak seçildi.

Çin'in Hibrit Araçları Apec Toplantısında KullanılıyorTayland'ın Rayong kentinde Çinli otomobil markası GWM'nin APEC tarafından resmi olarak seçilmiş Haval H6 hibrit araçları görülüyor, 1 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua) 

Çin'in Hibrit Araçları Apec Toplantısında KullanılıyorTayland'ın Rayong kentindeki GWM fabrikasında çalışan işçiler, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Lin Hao/Xinhua) 

Çin'in Hibrit Araçları Apec Toplantısında KullanılıyorTayland'ın Rayong kentindeki GWM fabrikasında çalışan işçiler, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Lin Hao/Xinhua) 

Çin'in Hibrit Araçları Apec Toplantısında KullanılıyorTayland'ın Rayong kentinde Çinli otomobil markası GWM'nin APEC tarafından resmi olarak seçilmiş Haval H6 hibrit araçları görülüyor, 1 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua) 

Çin'in Hibrit Araçları Apec Toplantısında KullanılıyorTayland'ın Rayong kentinde Çinli otomobil markası GWM'nin APEC tarafından resmi olarak seçilmiş Haval H6 hibrit araçları görülüyor, 1 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua) 

Çin'in Hibrit Araçları Apec Toplantısında KullanılıyorTayland'ın Rayong kentinde Haval H6 hibrit aracını tanıtan bir görevli, 1 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)  

Kaynak: Xinhua / Güncel

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Ekonomi Tayland Güncel Haberler

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