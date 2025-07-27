Çin'in Hıbey Eyaletinde Şiddetli Yağışlar Can Aldı
Hıbey eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu. Yağışlar 46 bin 235 kişiyi etkiledi, 4 bin 600'den fazla kişi evlerinden tahliye edildi.
Çin'in Hıbey eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu.
Xinhua ajansının haberine göre, Hıbey'in Baoding kentinde şiddetli yağışların etkisi sürüyor.
Yetkililer, yağışlar nedeniyle 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin kaybolduğunu belirtti.
Yağışların 46 bin 235 kişiyi etkilediğini ifade eden yetkililer, 4 bin 600'den fazla kişinin evlerinden sığınaklara tahliye edildiğini kaydetti.
Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel