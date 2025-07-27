Çin'in Hıbey Eyaletinde Şiddetli Yağışlar Can Aldı

Çin'in Hıbey eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu.

Xinhua ajansının haberine göre, Hıbey'in Baoding kentinde şiddetli yağışların etkisi sürüyor.

Yetkililer, yağışlar nedeniyle 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin kaybolduğunu belirtti.

Yağışların 46 bin 235 kişiyi etkilediğini ifade eden yetkililer, 4 bin 600'den fazla kişinin evlerinden sığınaklara tahliye edildiğini kaydetti.