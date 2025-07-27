Çin'in Hıbey Eyaletinde Şiddetli Yağışlar Can Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hıbey eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu. Yağışlar 46 bin 235 kişiyi etkiledi, 4 bin 600'den fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

Çin'in Hıbey eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu.

Xinhua ajansının haberine göre, Hıbey'in Baoding kentinde şiddetli yağışların etkisi sürüyor.

Yetkililer, yağışlar nedeniyle 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin kaybolduğunu belirtti.

Yağışların 46 bin 235 kişiyi etkilediğini ifade eden yetkililer, 4 bin 600'den fazla kişinin evlerinden sığınaklara tahliye edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'dan açıklama

Divan Kurulu'nda kürsüye çıkmayan Saran'dan ses var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 çocuk annesi kadını öldürüp 1200 KM kaçtı

3 çocuk annesi kadını öldürüp 1200 KM kaçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.