Çin'in Hibe Ettiği İnsani Yardım Malzemeleri İhtiyacı Olan Afgan Ailelere Dağıtıldı

FARAH, 13 Aralık (Xinhua) -- Afganistan'ın batısında yer alan Farah vilayetindeki Afet Yönetimi ve İnsani İşler yetkilileri, vilayetin merkezi Farah'taki ihtiyaç sahibi ailelere Çin tarafından hibe edilen bir parti insani yardımı dağıttı.

FARAH, 13 Aralık (Xinhua) -- Afganistan'ın batısında yer alan Farah vilayetindeki Afet Yönetimi ve İnsani İşler yetkilileri, vilayetin merkezi Farah'taki ihtiyaç sahibi ailelere Çin tarafından hibe edilen bir parti insani yardımı dağıttı.

Kurumun yetkilisi Samiullah Tawakoli tarafından Pazartesi günü Farah'ta gazetecilere yapılan açıklamada, Pazar günü ihtiyaç sahibi ailelere 200 çadır, 200 plastik kova, 1.500 battaniye, 3.400 çuval pirinç, diş macunu, fırça ve brandadan oluşan insani yardımın sel ve fırtınadan etkilenen ailelere dağıtıldığı kaydedildi.

Tawakoli, yardımı gönderdiği için Çin'e teşekkür etti.

Farah'ta ikamet eden Abdul Basir, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Yağmur fırtınaları ve ani seller aylar önce sahip olduklarımızı yok etmişti ve Çin'den aldığımız yardım sorunlarımızın bir kısmını çözecek. Çin'e teşekkür etmenin yanı sıra gelecekte Çin'den daha fazla yardım almayı umut ediyoruz" dedi.

Yardım alan bir başka isim olan Hashmatullah da Abdul Vasir'e katılarak, "Evde hiçbir şeyim yoktu. Bu kritik aşamada yardım gönderdiği için Çin'e minnettarım" diye konuştu.

Yerel yetkililere göre, geçen ay Farah vilayetinde 5.380'den fazla aile Çin'in insani yardımını aldı.

Mülteciler ve Geri Dönüş İşleri Vilayet Başkanı Mawlawi Abdul Wali Mohammadi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pazar günü Kunduz vilayetinin kuzeyinde, 1.000 yoksul ve muhtaç ailenin Uluslararası Göç Örgütü'nden (IOM) nakit yardımı aldığını ve teşkilat tarafından sağlanan 200 ABD doların her aileye verildiğini söyledi.