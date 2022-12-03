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Çin'in Hengshan Dağları'ndan Kar Manzarası

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Çin'in Hengshan Dağları'ndan Kar Manzarası

HENGYANG, 3 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in iç kesimindeki Hunan eyaletinin Hengyang kentinde, manzaralarının güzelliğiyle ünlü Hengshan Dağları'ndaki bir kar manzarası görülüyor, 2 Aralık 2022. (Fotoğraf: Cao Zhengping/Xinhua)

HENGYANG, 3 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in iç kesimindeki Hunan eyaletinin Hengyang kentinde, manzaralarının güzelliğiyle ünlü Hengshan Dağları'ndaki bir kar manzarası görülüyor, 2 Aralık 2022. (Fotoğraf: Cao Zhengping/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Hunan Güncel Haberler

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