Çin'in Hengshan Dağları'ndan Kar Manzarası
Güncel Haberler
HENGYANG, 3 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in iç kesimindeki Hunan eyaletinin Hengyang kentinde, manzaralarının güzelliğiyle ünlü Hengshan Dağları'ndaki bir kar manzarası görülüyor, 2 Aralık 2022. (Fotoğraf: Cao Zhengping/Xinhua)
HENGYANG, 3 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in iç kesimindeki Hunan eyaletinin Hengyang kentinde, manzaralarının güzelliğiyle ünlü Hengshan Dağları'ndaki bir kar manzarası görülüyor, 2 Aralık 2022. (Fotoğraf: Cao Zhengping/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel