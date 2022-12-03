Çin'in Hengshan Dağları'ndan Kar Manzarası Güncel Haberler HENGYANG, 3 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in iç kesimindeki Hunan eyaletinin Hengyang kentinde, manzaralarının güzelliğiyle ünlü Hengshan Dağları'ndaki bir kar manzarası görülüyor, 2 Aralık 2022. (Fotoğraf: Cao Zhengping/Xinhua) HENGYANG, 3 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in iç kesimindeki Hunan eyaletinin Hengyang kentinde, manzaralarının güzelliğiyle ünlü Hengshan Dağları'ndaki bir kar manzarası görülüyor, 2 Aralık 2022. (Fotoğraf: Cao Zhengping/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Hunan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin'in Hengshan Dağları'ndan Kar Manzarası - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.