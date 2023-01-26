Çin'in Henan Kentinde Bahar Festivali Geleneksel Halk Sanatı Gösterileriyle Kutlandı

Çin'in orta kesimlerindeki Henan eyaletinde yerel halk ve turistler Bahar Festivali'ni, geleneksel halk sanatı gösterileriyle kutladı.

Pek çok kişi geleneksel Shehuo performansını izlemek için Qixian ilçesine geldi. Aslan ve ejderha dansı gibi folklorik gösterilerinden oluşan bir gala olan Shehuo, Çin genelindeki kırsal kesimlerde büyük ilgi görüyor.

SES 1 (Çince): XU ZİQİ, Turist:

"Yerel halkın tutkusunu ve tapınak panayırının eşsiz kültürünü hissettim."

Suixian İlçesi'nde, yerel halk ve turistler geleneksel Caijie performansına katılınca sokaklar şenlikli bir havaya büründü.

SES 2 (Çince): SU BAOSHENG, Sanatçı:

"Halk sanatları, daha güçlü bir festival atmosferi yaratarak insanlara neşe getiriyor."

SES 3 (Çince): ZHANG XİAO, Yerel sakin:

"Bu renkli halk sanatları gösterisini izlediğim için çok mutluyum. Gösteri yeni yıl ruhuyla doluydu."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhengzhou'dan bildiriyor.

(XHTV)