Çin'in Henan Eyaletindeki Fabrikada Çıkan Yangında 36 Kişi Öldü, 2 Kişi İse Kayıp Güncel Haberler Çin'in merkezindeki Henan eyaletinde yer alan Anyang şehrinin Wenfeng bölgesinde yerel makamların Salı günü yaptığı açıklamaya göre, Pazartesi öğleden sonra bir fabrikada çıkan yangında 36 kişi öldü, 2 kişi ise halen kayıp.Yangının Pazartesi günü ticari bir şirketin fabrikasında saat 16. Çin'in merkezindeki Henan eyaletinde yer alan Anyang şehrinin Wenfeng bölgesinde yerel makamların Salı günü yaptığı açıklamaya göre, Pazartesi öğleden sonra bir fabrikada çıkan yangında 36 kişi öldü, 2 kişi ise halen kayıp. Yangının Pazartesi günü ticari bir şirketin fabrikasında saat 16.22'de çıktığı belirlendi. Şehrin halkla ilişkiler biriminin açıklamasına göre itfaiye ekipleri yangını saat 23.00 sıralarında söndürdü. Hafif yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yangınla ilgili olduğu düşünülen şüpheliler polis kontrolüne alındı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Anyang kentinden bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Henan Güncel Haberler

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