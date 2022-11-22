Çin'in Henan Eyaletindeki Fabrika Yangını, İlk Soruşturmaya Göre Hatalı Operasyon Sonucu Çıktı Güncel Haberler ZHENGZHOU, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde yer alan Henan eyaleti yerel yetkilileri Salı günü, eyaletteki bir fabrikada 38 kişinin ölümüne yol açan yangına kurallara ve düzenlemelere aykırı operasyonların neden olduğunu bildirdi. ZHENGZHOU, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde yer alan Henan eyaleti yerel yetkilileri Salı günü, eyaletteki bir fabrikada 38 kişinin ölümüne yol açan yangına kurallara ve düzenlemelere aykırı operasyonların neden olduğunu bildirdi. Yangın Pazartesi günü, Anyang şehrinin Wenfeng bölgesindeki bir ticari şirketin fabrikasında saat 16.22'de çıktı. Belediye acil durum yönetimi departmanı, şirketin ağırlıklı olarak giysi ürettiğini belirtti ve ilk soruşturmada fabrikadaki kaynak işlemleri sırasında çıkan kıvılcımların pamuklu kumaşları tutuşturmasının yangına neden olduğunun belirlendiğini kaydetti. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Henan Güncel Haberler

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