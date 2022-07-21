Çin'in Henan Eyaletinde Yaz Tahıl Üretimi Rekor Kırdı

ZHENGZHOU, 21 Temmuz (Xinhua) -- Yerel yetkililer Çarşamba günü yaptıkları açıklamayla Çin'in önde gelen gıda üreticisi konumundaki Henan eyaletinde bu yılki yaz tahıl üretiminin, 38,13 milyar kilogramı aşarak tarihi rekor kırdığını duyurdu. Henan Eyaleti Hükümet Bilgilendirme Ofisi düzenlediği basın toplantısında bu rakamın yıllık bazda yüzde 0,3'lük bir artış anlamına geldiğini söyledi. Resmi verilere göre, Henan'da yaz tahılı yetiştirilen toplam alan 2022 yılında 85,26 milyon mu'ya (yaklaşık 5,68 milyon hektar) ulaştı. Kurum, Henan'daki yaz ürünlerinin yetiştirildiği toplam alanın ve üretim miktarının, Çin'de ilk sıradaki konumunu koruduğunu sözlerine ekledi. Çin'deki toplam tahıl üretimi, erken çeltik, yaz tahılı ve sonbahar üretimi olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Yaz tahılı, yıllık tahıl üretim döngüsünün ilk sezonunu oluşturuyor.

Xinhua / Güncel