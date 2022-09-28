Çin'in Henan Eyaletinde Ülkede Şimdiye Kadar Bulunan En Büyük Taş Duvar Resimleri Gün Yüzüne Çıkarıldı

ZHENGZHOU, 28 Eylül (Xinhua) -- Arkeologlar, Çarşamba günü yaptıkları açıklamada Çin'in Henan eyaletinde Kuzey Song Hanedanı'ndan (960-1127) kalma iki taş duvar resmi bulunduğunu duyurdu. Bu resimlerin şimdiye dek ülkede bulunan kendi türlerinin en büyük iki örneği olduğu kaydedildi. Kaifeng kentindeki Zhouqiao kalıntı alanında bulunan duvar resimleri, Zhouqiao Köprüsü'nün doğu tarafındaki kuzey ve güney kıyılarına simetrik bir şekilde yayılmış. İkisi de 3,3 metre yüksekliğinde olan duvar resimlerinden güney kıyısındakinin kazılan genişliği 23,2 metreyken kuzey kıyısındakininse 21,2 metre. Taş duvar resimlerinde deniz atları, uçan turnalar ve bulutlar gibi Çin kültüründe geleneksel olarak uğurlu kabul edilen desenler oyulmuş. Kazı projesinin başkanı Zhou Runshan, kazı ve temizleme çalışmalarının devam ettiğini belirterek her bir duvar resminin toplam genişliğinin yaklaşık 30 metre olduğunun tahmin edildiğini de sözlerine ekledi. Zhou, köprünün hem doğu hem de batı yakasındaki duvar resimlerinin tamamen toprak altından çıkarılmasıyla taş duvar resimlerinin toplam uzunluğunun yaklaşık 100 metreye, oymacılık yapılan alanınsa 400 metrekareye ulaşacağının tahmin edildiğini de belirtti.

Çin'in orta kısımlarındaki Henan eyaletinin Kaifeng kentinde bulunan Zhouqiao kalıntı alanında keşfedilen bir taş duvar resmini temizleyen çalış an, 21 Eylül 2022. (Fotoğraf: Li An/Xinhua)

Çin'in orta kısımlarındaki Henan eyaletinin Kaifeng kentinde bulunan Zhouqiao kalıntı alanında keşfedilen bir taş duvar resminin bir parçası, 21 Eylül 2022. (Fotoğraf: Li An/Xinhua)

Çin'in orta kısımlarındaki Henan eyaletinin Kaifeng kentinde bulunan Zhouqiao kalıntı alanında keşfedilen bir taş duvar resminde yer alan ve gel eneksel olarak Çin'de uğurlu olduğuna inanılan desenler, 21 Eylül 2022. (Fotoğraf: Li An/Xinhua)

Çin'in orta kısımlarındaki Henan eyaletinin Kaifeng kentinde bulunan Zhouqiao kalıntı alanında keşfedilen bir taş duvar resminin bir parçası, 21 Eylül 2022. (Fotoğraf: Li An/Xinhua)