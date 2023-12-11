Çin'in Henan eyaletinde tipi nedeniyle okullar tatil edildi ve uçuşlar ertelendi

Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletini vuran tipi nedeniyle, eyaletin merkezi Zhengzhou'da Pazartesi sabahı okullar tatil edildi ve uçuşlar ertelendi. Kentteki ortaokul, ilkokul ve anaokulları Pazartesi günü eğitime ara verdi. Hava durumu eyaletteki karayolu, demiryolu ve havayolu trafiğini de etkiledi.

ZHENGZHOU, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletini vuran tipi nedeniyle, eyaletin merkezi Zhengzhou'da Pazartesi sabahı okullar tatil edildi ve uçuşlar ertelendi.

Kentin hava durumu istasyonunun verdiği bilgilere göre, Pazar günü geç saatlerden Pazartesi günü erken saatlere kadarki 6 saat içinde Zhengzhou istasyonundaki yağış miktarı 14,2 milimetre olurken, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kentteki ortaokul, ilkokul ve anaokulları Pazartesi günü eğitime ara verdi. Zhengzhou eğitim bürosu, tatilin Salı günü de devam edip etmeyeceğini daha sonra bildirecek.

Hava durumu eyaletteki karayolu, demiryolu ve havayolu trafiğini de etkiledi.

Pazartesi günü sabah saatlerinde Zhengzhou Xinzheng Uluslararası Havalimanı'nda 22 uçuş ertelenirken, 46 otoyolun bazı kesimleri trafiğe kapatıldı. İlgili kurumlardan yapılan açıklamalara göre, birçok hızlı ve şehirler arası tren dahil olmak üzere tren operasyonları da askıya alındı.

Eyalette şu ana kadar yüzlerce şiddetli rüzgar, yoğun kar yağışı, soğuk hava dalgası ve buzlu yol uyarısı yapıldı. Ayrıca birçok noktada yoğun kar yağışı nedeniyle kırmızı alarm verildi.