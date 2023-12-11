Üye Girişi
Haberler

Çin'in Henan eyaletinde tipi nedeniyle okullar tatil edildi ve uçuşlar ertelendi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletini vuran tipi nedeniyle, eyaletin merkezi Zhengzhou'da Pazartesi sabahı okullar tatil edildi ve uçuşlar ertelendi. Kentteki ortaokul, ilkokul ve anaokulları Pazartesi günü eğitime ara verdi. Hava durumu eyaletteki karayolu, demiryolu ve havayolu trafiğini de etkiledi.

ZHENGZHOU, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletini vuran tipi nedeniyle, eyaletin merkezi Zhengzhou'da Pazartesi sabahı okullar tatil edildi ve uçuşlar ertelendi.

Kentin hava durumu istasyonunun verdiği bilgilere göre, Pazar günü geç saatlerden Pazartesi günü erken saatlere kadarki 6 saat içinde Zhengzhou istasyonundaki yağış miktarı 14,2 milimetre olurken, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kentteki ortaokul, ilkokul ve anaokulları Pazartesi günü eğitime ara verdi. Zhengzhou eğitim bürosu, tatilin Salı günü de devam edip etmeyeceğini daha sonra bildirecek.

Hava durumu eyaletteki karayolu, demiryolu ve havayolu trafiğini de etkiledi.

Pazartesi günü sabah saatlerinde Zhengzhou Xinzheng Uluslararası Havalimanı'nda 22 uçuş ertelenirken, 46 otoyolun bazı kesimleri trafiğe kapatıldı. İlgili kurumlardan yapılan açıklamalara göre, birçok hızlı ve şehirler arası tren dahil olmak üzere tren operasyonları da askıya alındı.

Eyalette şu ana kadar yüzlerce şiddetli rüzgar, yoğun kar yağışı, soğuk hava dalgası ve buzlu yol uyarısı yapıldı. Ayrıca birçok noktada yoğun kar yağışı nedeniyle kırmızı alarm verildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Henan Ulaşım Hava Durumu Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ne Gemiler Yaktım oyuncuları kimler, konusu ne? Ne Gemiler Yaktım uyarlama mı? AÖF sorular yayınlandı mı? 2023 AÖF CEVAP ANAHTARI! Konyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Bugün hangi diziler var? 11 ARALIK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? Gamze Taşcıer kimdir? Halk Tv konuğu Gamze Taşcıer kaç yaşında, nereli? Gamze Taşcıer biyografisi! İşsizlik oranı yüzde kaç oldu? SON DAKİKA! TÜİK işsizlik oranı nedir? Survivor 2024 All Star Yeni Takımlar Belli Oldu | Kırmızı-Mavi Takım yarışmacıları kimler? Survivor All Star yeni kadrosu açıklandı! Survivor ne zaman başlayacak? 2024 SURVİVOR ALL STAR KADROSU! Survivor takımları belli oldu mu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Ocak 2024 asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete zam ne kadar olacak? MasterChef dün akşam kim elendi? 10 Aralık MasterChef'e kim veda etti? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (11 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Telefon ne zaman icat edildi? Telefon mu telgraf mı önce icat edildi? Telefon icat tarihi nedir? 11 Aralık 2023 Resmi Gazete atama kararları! Resmi Gazete bugünün kararları neler? NACİ GÖRÜR İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI NEDİR? İstanbul'un en tehlikeli semtleri, ilçeleri neresi? Naci Görür istanbul depremi için ne dedi? BARAJ DOLULUK ORANLARI 10 ARALIK: İstanbul (İSKİ) baraj doluluk oranları yüzde kaç, İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title