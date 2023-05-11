Çin'in Henan Eyaletinde Kömür Madeninde Yangın: 5 Kişi Kayıp

ZHENGZHOU, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in iç kesimindeki Henan eyaletinin Sanmenxia kentindeki bir madende Salı günü başlayan yangının ardından, Perşembe günü itibarıyla 5 kişiden hala haber alınamadığı bildirildi.

Şirket kaynaklarından alınan bilgilere göre kayıp olduğu teyit edilen 5 kişi hariç olmak üzere, Gengcun Madeni'ndeki tüm personel güvenli şekilde tahliye edildi. Yangın, Perşembe sabah saat 09.00 itibarıyla henüz söndürülemedi. Gengcun Madeni, Henan Dayou Energy Şirketi'nin bir yan kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor.

Arama kurtarma çalışmalarını değerlendirmek üzere maden alanına bir uzman grubu intikal etti.