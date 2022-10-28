Çin'in Henan Eyaletinde Kasımpatı Hasadı Güncel Haberler HENGYANG, 28 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Hengyang kentinin Nanyue bölgesine bağlı Yuelin köyünde kasımpatı hasadı yapan çiftçiler görülüyor, 26 Ekim 2022. İşlenerek kasımpatı çayı yapılabilen kasımpatı bitkileri hasat mevsimine girdi. HENGYANG, 28 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Hengyang kentinin Nanyue bölgesine bağlı Yuelin köyünde kasımpatı hasadı yapan çiftçiler görülüyor, 26 Ekim 2022. İşlenerek kasımpatı çayı yapılabilen kasımpatı bitkileri hasat mevsimine girdi. (Fotoğraf: Zhao Zhongzhi/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Henan Güncel Haberler

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