Çin'in Henan Eyaletinde 6.000 Yıllık Savunma Hendeği Ortaya Çıkarıldı

ZHENGZHOU, 1 Mart (Xinhua) -- Çin'in Luoyang kenti belediye arkeoloji enstitüsüne göre, ülkenin orta kesimindeki Henan eyaletinde bulunan bir kalıntı alanında yaklaşık 6.000 yıl öncesine ait bir savunma hendeği keşfedildi.

ZHENGZHOU, 1 Mart (Xinhua) -- Çin'in Luoyang kenti belediye arkeoloji enstitüsüne göre, ülkenin orta kesimindeki Henan eyaletinde bulunan bir kalıntı alanında yaklaşık 6.000 yıl öncesine ait bir savunma hendeği keşfedildi.

Kazı alanının sorumlusu Ren Guang, Yiyang ilçesindeki Suyang kalıntıları alanında bulunan yarım halka şeklindeki hendeğin elle kazıldığını ve şekli ile yapısı itibarıyla o dönemdeki güçlü ve düzenli sosyal organizasyon yeteneğini ve teknik düzeyi yansıttığını söyledi.

Arkeologlar, ortaya çıkarılan kalıntılara ve üzerinde biriken katmanlara dayanarak, hendeğin Yangshao Kültürü'nün 5.000 ila 7.000 yıl öncesine dayanan üç döneminden geçtiğine inanıyor.

Ren, her iki yanında bir dizi ev alanı, kül çukuru ve bu döneme ait üretim ve ev kalıntıları bulunmasından yola çıkarak hendeğin muhtemelen Yangshao Kültürü'nün son döneminde savunma işlevini kaybettiğini söyledi.

Ren, hendeği korumak için kullanılmış olabilecek ahşap direk sıralarının, o dönemde terk edilmiş tesisin insanlar tarafından yeniden kullanıldığını yansıttığını da sözlerine ekledi.

Kalıntı alanında ayrıca çanak çömlek, taş, yeşim taşı, kemik ve midyeden eşyaların yanı sıra iyi korunmuş birkaç karbonize mısır ve darı kalıntısı da bulundu.

Arkeologlar, Suyang kalıntı alanı kazı çalışmalarına 2021 yılının başlarında başlamıştı.