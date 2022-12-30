Çin'in Henan Eyaletinde 4 Bin 500 Yıl Öncesine Ait 300'den Fazla Mezar Bulundu
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ZHENGZHOU, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin'de arkeologlar, ülkenin orta kesimindeki Henan eyaletinde yaklaşık 4 bin 500 yıl öncesine ait 300'den fazla mezar buldu.
ZHENGZHOU, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin'de arkeologlar, ülkenin orta kesimindeki Henan eyaletinde yaklaşık 4 bin 500 yıl öncesine ait 300'den fazla mezar buldu. Bu mezarlar, tarih öncesi Çin'in mezar sisteminin ve sosyal yapısının incelenmesi açısından büyük önem taşıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel