Çin'in Henan Eyaletinde 4 Bin 500 Yıl Öncesine Ait 300'den Fazla Mezar Bulundu Güncel Haberler ZHENGZHOU, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin'de arkeologlar, ülkenin orta kesimindeki Henan eyaletinde yaklaşık 4 bin 500 yıl öncesine ait 300'den fazla mezar buldu. Havadan çekilen tarihsiz arşiv fotoğrafında, Çin'in orta kesiminde yer alan Henan eyaletinin Luoyang şehrinde bulunan Suyang kalıntıları alanı görülüyor. (Fotoğraf: Xinhua) ZHENGZHOU, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin'de arkeologlar, ülkenin orta kesimindeki Henan eyaletinde yaklaşık 4 bin 500 yıl öncesine ait 300'den fazla mezar buldu. Bu mezarlar, tarih öncesi Çin'in mezar sisteminin ve sosyal yapısının incelenmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu tarihsiz arşiv fotoğrafında, Çin'in orta kesiminde yer alan Henan eyaletinin Luoyang şehrinde bulunan Suyang kalıntılarındaki kazılarda çıkarılan bir yeşim taşı görülüyor. (Fotoğraf: Xinhua) Bu tarihsiz arşiv fotoğrafında, Çin'in orta kesiminde yer alan Henan eyaletinin Luoyang şehrinde bulunan Suyang kalıntılarındaki kazılarda çıkarılan bir çanak görülüyor. (Fotoğraf: Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Henan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin'in Henan Eyaletinde 4 Bin 500 Yıl Öncesine Ait 300'den Fazla Mezar Bulundu - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.