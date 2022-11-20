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Çin'in Heilongjiang Nehri'nde Sürüklenen Devasa Buzulun Görüntüleri

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Günlerdir hava sıcaklığının düşük seviyede seyretmesi nedeniyle Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang Nehri'nin bazı kesimlerinde ortaya çıkan devasa buzullar, muhteşem bir kış manzarası yarattı.

Günlerdir hava sıcaklığının düşük seviyede seyretmesi nedeniyle Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang Nehri'nin bazı kesimlerinde ortaya çıkan devasa buzullar, muhteşem bir kış manzarası yarattı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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