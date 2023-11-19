Çin'in Heilongjiang Eyaletinden Büyüleyici Kırağı Manzarası
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1. Büyüleyici manzaradan çeşitli görüntülerÇin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yer alan Jixi kentinde kar yağışının ardından oluşan büyüleyici kırağı, adeta bir kış harikalar diyarı yaratıyor.
1. Büyüleyici manzaradan çeşitli görüntüler
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yer alan Jixi kentinde kar yağışının ardından oluşan büyüleyici kırağı, adeta bir kış harikalar diyarı yaratıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jixi'den bildiriyor.
(XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel