Çin'in Heilongjiang Eyaletinden Avrupa'ya Araç Taşıyan Yük Treni Hizmete Girdi

Çin markası araçlarla yüklü bir Çin-Avrupa yük treni, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin uluslararası konteyner merkez istasyonunda kalkış için bekliyor, 16 Nisan 2023. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

HARBİN, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaleti, yerli marka araçları taşıyan ilk Çin-Avrupa yük trenini Pazar günü hizmete soktu.

Çin Demiryolları Harbin Bürosu Grubu Ltd. Şti'nden yapılan açıklamaya göre yük treni, 33 milyon yuandan (yaklaşık 4,81 milyon ABD doları) fazla değere sahip 165 ticari araçtan oluşan 55 konteynerle, Pazar sabahı eyalet merkezi Harbin'de yer alan Harbin uluslararası konteyner merkezinin tren istasyonundan ayrıldı.

Demiryolu idaresi, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde Manzhouli Limanı'ndan geçen yük treninin 15 gün içinde Avrupa'daki varış noktasına ulaşmasının beklendiğini belirterek, yeni başlatılan hizmetin Çin'de üretilen araçlar için yeni denizaşırı pazarlar açacağını kaydetti.

Yapılan açıklamaya göre bu hizmet kapsamındaki ikinci yük treninin önümüzdeki hafta yola çıkması planlanıyor ve sonrasında da sevkiyat sıklığının artırılması bekleniyor.