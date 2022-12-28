Çin'in Heilongjiang Eyaletindeki Gölde Kış Balıkçılığı Sezonu Açıldı

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletindeki Jingpo Gölü kıyısında yaşayan insanlar, kalın buzda delik açtıktan sonra suya ağ indirerek buzda balık tutma geleneğinin tadını çıkarıyor.

ANONS (İngilizce): DAİ JİNRONG, Xinhua muhabiri:

"Herkese merhaba, şimdi Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Mudanjiang şehrinde bulunan Jingpo Gölü'nde kış balıkçılığı törenindeyim. Şu anda dış hava sıcaklığı eksi 20 santigrat derece civarında ve göl çoktan donmuş durumda. Yani buzda balık tutmak için ortam mükemmel. Tören, büyük balık ağlarıyla buzda balık tutma, Jingpo Gölü Kış Balıkçılığı'nın ilk balığının müzayedesi ve Çin'in kuzeyinin köklü balıkçılık ve avcılık kültürünü gösteren folklor gösterisi gibi birçok klasik aktiviteyi kapsıyor."

Son yıllarda yerel balıkçılar ekosistemi korumak için küçük balıkların yüzerek uzaklaşmasına izin vermek için daha geniş örgülü balık ağları kullanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Mudanjiang'dan bildiriyor. (XHTV)