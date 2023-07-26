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Çin'in Heilongjiang Eyaletinde Yaralı Baykuş Polis Karakoluna Sığındı

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Kanadından yara almış bir baykuş geçtiğimiz günlerde Çin'in Heilongjiang eyaletindeki bir polis karakoluna sığındı.

Kanadından yara almış bir baykuş geçtiğimiz günlerde Çin'in Heilongjiang eyaletindeki bir polis karakoluna sığındı.

Yerel polis baykuşu tedavi için bir sağlık kuruluşuna götürdü.

Baykuş iyileştikten sonra tekrar doğaya salınacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Harbin kentinden bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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