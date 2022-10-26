Çin'in Heilongjiang Eyaletinde Soya Fasulyesi Hasadı Bereketi
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SUİHUA, 26 Ekim (Xinhua) -- Hava fotoğrafında Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Suihua kentindeki bir tahıl ticareti şirketinde bir tren konteynerine yüklenen yeni hasat edilmiş soya fasulyeleri görülüyor, 25 Ekim 2022.
SUİHUA, 26 Ekim (Xinhua) -- Hava fotoğrafında Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Suihua kentindeki bir tahıl ticareti şirketinde bir tren konteynerine yüklenen yeni hasat edilmiş soya fasulyeleri görülüyor, 25 Ekim 2022.
Çin'in önemli tahıl üreticisi eyaletlerinden biri olan Heilongjiang, son günlerde bol soya fasulyesi hasadı elde etti. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel