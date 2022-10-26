Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'in Heilongjiang Eyaletinde Soya Fasulyesi Hasadı Bereketi

Güncel Haberler

Çin'in Heilongjiang Eyaletinde Soya Fasulyesi Hasadı Bereketi

SUİHUA, 26 Ekim (Xinhua) -- Hava fotoğrafında Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Suihua kentindeki bir tahıl ticareti şirketinde bir tren konteynerine yüklenen yeni hasat edilmiş soya fasulyeleri görülüyor, 25 Ekim 2022.

SUİHUA, 26 Ekim (Xinhua) -- Hava fotoğrafında Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Suihua kentindeki bir tahıl ticareti şirketinde bir tren konteynerine yüklenen yeni hasat edilmiş soya fasulyeleri görülüyor, 25 Ekim 2022.

Çin'in önemli tahıl üreticisi eyaletlerinden biri olan Heilongjiang, son günlerde bol soya fasulyesi hasadı elde etti. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title