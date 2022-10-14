Çin'in Heilongjiang Eyaletinde Sonbahar Hasadı Tüm Hızıyla Sürüyor

Çin'in "tahıl ambarı" olarak bilinen Heilongjiang eyaletinde sonbahar hasadı tüm hızıyla sürüyor.

Çin'in "tahıl ambarı" olarak bilinen Heilongjiang eyaletinde sonbahar hasadı tüm hızıyla sürüyor.

SES 1 (Çince): GUO HUA, Beidahuang Grubu Baoquanling Şubesi'nde teknisyen:

"Yönetim alanımız içindeki soya fasulyesi verimi, bu yıl hektar başına 3.000 kilograma ulaştı. Geçen yıla göre 420 kilogram daha fazla oldu."

Makineler tarım arazilerinde yaygın olarak kullanılıyor.

SES 2 (Çince): LU XIANGDAO, Heilongjiang'daki Qixing çiftliğinde çalışan:

"Yeni teknolojiler ve makineler kullanıldı. Bazı makineler akıllı makinelerle değiştirildi. Akıllı makineler iş yoğunluğunun azaltılmasına ve verimliliğin artmasına yardımcı oldu."

Son on yılda Heilongjiang'da tahıl hasadının güvenceye alınması için büyük çaba sarf edildi. Eyalet 12 yıl boyunca üst üste Çin'in en büyük tahıl üreticisi oldu.

Heilongjiang 2021'de 78,68 milyar kilogramdan fazla tahıl hasadı ile art arda 18. bereketli yılını yaşamış oldu.

Bu yıl, eyalet yeni bir sonbahar hasadı için hazırlanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Harbin şehrinden bildiriyor.(XHTV)