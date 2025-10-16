Çin'in Heilongjiang Eyaletinde Sonbahar Hasadı Hızla Devam Ediyor
MUDANJİANG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin'in en büyük tahıl üreticisi Heilongjiang eyaletinde sonbahar hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Heilongjiang eyaletinde 14 Ekim itibarıyla yaklaşık 10,24 milyon hektar büyüklüğündeki alanında hasat çalışmaları tamamlandı. Bu da sonbahar tahıl mahsullerinin yüzde 60'ından fazlasına karşılık geliyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel