Çin'in Heilongjiang Eyaletinde Konaklayan Göçmen Kuşların Sayısı Artıyor
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İlkbaharın gelişiyle sıcaklıklar artarken, son zamanlarda Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Ning'an kentinde konaklayan göçmen kuş sayısında artış gözleniyor.
İlkbaharın gelişiyle sıcaklıklar artarken, son zamanlarda Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Ning'an kentinde konaklayan göçmen kuş sayısında artış gözleniyor.
Bölgede son yıllarda ekolojik restorasyonu ve sulak alanların korunmasını güçlendirme amacıyla bir dizi tedbir alındı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ning'an'dan bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel