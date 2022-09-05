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Çin'in Heilongjiang Eyaletinde Çeltik Tarımında Son Teknolojiler Kullanılıyor

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Çin'in Heilongjiang Eyaletinde Çeltik Tarımında Son Teknolojiler Kullanılıyor

HARBİN, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletine bağlı Fujin'deki bir çeltik teknolojisi tanıtım parkında, pirinç üretiminin hem miktarını hem de kalitesini iyileştirmek amacıyla ıslah yönetimi, su tasarrufu sağlayan sulama, hava durumunu izleme, tahıl büyümesi takibi...

HARBİN, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletine bağlı Fujin'deki bir çeltik teknolojisi tanıtım parkında, pirinç üretiminin hem miktarını hem de kalitesini iyileştirmek amacıyla ıslah yönetimi, su tasarrufu sağlayan sulama, hava durumunu izleme, tahıl büyümesi takibi ve ayrıca haşere ve yabani ot kontrolü için Nesnelerin İnterneti ve bulut bilişim gibi en son bilgi teknolojileri kullanılıyor.

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletindeki Fujin şehrinde bulunan bir çeltik teknolojisi tanıtım parkında hava durumu izleme cihazı görülüyor, 2 Eylül 20 22. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletindeki Fujin şehrinde bulunan bir çeltik teknolojisi tanıtım parkına yerleştirilen bazı elektrikli cihazlar görülüyor, 2 Eylül 2022. (Fotoğraf: Lan Hongguang/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletindeki Fujin şehrinde bulunan bir çeltik teknolojisi tanıtım parkında sulama hacmi deney bölgesi görülüyor, 2 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinde yer alan Fujin şehrindeki bir çeltik teknolojisi tanıtım parkında farklı renklerde canlı bitkilerden oluşan bir sanat eseri görülüyor, 2 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinde yer alan Fujin şehrindeki bir çeltik teknolojisi tanıtım parkında farklı renklerde canlı bitkilerden oluşan bir sanat eseri görülüyor, 2 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletindeki Fujin şehrinde bulunan b ir çeltik teknolojisi tanıtım parkında su tasarrufu sağlayan ve drenajı azaltan teknolo jilere sahip bir tarla görülüyor, 2 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletindeki Fujin şehrinde bulunan bir çeltik teknolojisi tanıtım parkının modern tarımsal bilgi hizmet merkezinde bilgilen dirme yapan bir görevli, 2 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletindeki Fujin şehrinde bulunan b ir çeltik teknolojisi tanıtım parkındaki seralarda devriye gezen bir görevli, 2 Eylül 20 22. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Eylül su Güncel Haberler

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