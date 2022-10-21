Çin'in Heilongjiang Eyaletinde Bir Hasat Manzarası
Güncel Haberler
HARBİN, 21 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Bei'an kentindeki bir tarlada çalışan bir tarım makinesi görülüyor, 19 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)
HARBİN, 21 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Bei'an kentindeki bir tarlada çalışan bir tarım makinesi görülüyor, 19 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel