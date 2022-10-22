Çin'in Heilongjiang Eyaletinde Aslan Yelesi Mantarları Bol Ürün Verdi

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletindeki aslan yelesi mantarı yetiştiricileri bu sonbaharda bol ürün aldı.

Hailin şehrindeki bir mantar ekim üssünde çiftçiler mantarları toplamakla meşgul.

Şimdiye kadar, şehirdeki 10.000'den fazla hane, yılda 454 milyon yuan (yaklaşık 62,65 milyon ABD doları) üretebilecek bir destekçi sektör haline gelen aslan yelesi mantarlarının yetiştirilmesine katkıda bulundu.

SES (Çince): XİE GUOQİANG, Yerel yetkili:

"Hailin son yıllarda çiftçilerin aslan yelesi mantarı yetiştirmelerine destek olma çabalarını hızlandırıyor. Ayrıca sektördeki işletmelere ve kooperatiflere destek sağlıyoruz. Yenilebilir mantar endüstrisinin hızlı gelişmesini teşvik etmek amacıyla aslan yelesi mantarı ürünlerinin işlenmesini, araştırılmasını ve geliştirilmesini teşvik ediyoruz."

Hailin'de, aslan yelesi mantarlarının yetiştirildiği, büyüyen altı gösterim üssü bulunuyor.

Yerel yönetim ayrıca çiftçilerin yenilebilir mantar endüstrisini daha da geliştirmek için endüstriyel zinciri genişletmelerine yardımcı oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Hailin şehrinden bildiriyor. (XHTV)