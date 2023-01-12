Çin'in Heihe Kenti Soğuk Hava Otomobil Test Merkezi Haline Geldi

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Heihei kenti, soğuk hava otomobil test merkezi haline geldi.

Aşırı soğuk hava nedeniyle Heihei'de yollar ve nehirler yılın 200'den fazla gününde donmuş halde bulunuyor ve bu da kenti kış testleri için gerçek bir dünya laboratuvarı haline getiriyor.

Yıllar süren geliştirme çalışmalarının ardından Heihe'de sekiz kış testi işletmesi ve 16 kış testi sahası kuruldu. 24 otomobil şirketi kentte kendi özel kış testi merkezlerini kurdu.

Bu iş, yerel ekonomiye güç veren yeni bir lokomotif haline geldi.

SES (Çince): DIAO WEIDONG, Heihe Şehri Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bürosu Direktörü

"Yıllık kış testi sezonu Ekim ortasından bir sonraki yılın Mart sonuna kadar sürüyor. Bu süre zarfında 170 ila 200 otomobil işletmesi, araç testi yapmak için yaklaşık 4.400 araç ve 6.000'den fazla teknisyeni Heihe'ye getiriyor. Bu, otomobil test endüstrisi için 170 ila 200 milyon yuan (25,1 ila 29,5 milyon ABD doları) gelir getiriyor. Ayrıca konaklama, gaz, ulaşım ve alışveriş gibi hizmet sektörlerine yaklaşık 450 milyon yuan (yaklaşık 66,47 milyon ABD doları) dolaylı gelir getiriyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor.(XHTV)