Çin'in Hefei Şehrindeki Akıllı Parkı Keşfedin

ANONS 1 (İngilizce): LİU FANGQİANG, Xinhua muhabiri: "Herkese merhaba, şimdi Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki Binhu Ulusal Orman Parkı'ndayım. Bu sadece sıradan bir park değil. Aslında farklı otonom sürüş araçları bulabileceğiniz akıllı bir park.

ANONS 1 (İngilizce): LİU FANGQİANG, Xinhua muhabiri:

"Herkese merhaba, şimdi Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki Binhu Ulusal Orman Parkı'ndayım. Bu sadece sıradan bir park değil. Aslında farklı otonom sürüş araçları bulabileceğiniz akıllı bir park. Bugün, haydi buna birlikte bakalım."

ANONS 2 (İngilizce): LİU FANGQİANG, Xinhua muhabiri:

"Parka girdikten sonra burada bir tur otobüsü bulabiliriz. Baktığınızda bu biraz fütüristik duruyor değil mi? Haydi araca binip yakından bakalım."

ANONS 3 (İngilizce): LİU FANGQİANG, Xinhua muhabiri:

"Gördüğünüz üzere burada sürücü koltuğu bulunmuyor ve bana bunun aslında otonom sürüşlü bir araç olduğu söylendi. Tek yapmanız gereken telefonunuzu çıkarıp QR kodu okutup bileti almak ve sonrasında tur otobüsü sizi otomatik olarak park içinde dolaştıracak."

ANONS 4 (İngilizce): LİU FANGQİANG, Xinhua muhabiri:

"Şu an hareket ediyor. ve o kadar hızlı olmadığını hissedebiliyorsunuz ama oldukça dengeli. ve ekrana bakarsanız, bu aracın çalışmasını, örneğin hızını ve yakındaki yolcuları da izleyebilirsiniz. Süper havalı."

SES 1 (Çince): LİU FANGQİANG, Xinhua muhabiri:

"Merhaba, bize bu aracı kısaca tanıtır mısınız?"

SES 2 (Çince): WANG CHAOZHENG, Otonom tur otobüslerinin mühendisi:

"Parkta 5 tane otonom sürüşlü tur otobüsü bulunuyor, bunların her biri 8 yolcu kapasiteli. 10-15 km/s hız aralığında çalışacak şekilde tasarlanmış. Tam şarj ile bir gün hizmet verebiliyor. 8 kilometrelik güzergahta 8 durak var."

ANONS 5 (İngilizce): LİU FANGQİANG, Xinhua muhabiri:

"Bu hareketli bir satış makinesi, parkın içinde otomatik olarak dolaşıyor. Ona el sallarsanız, hemen önünüzde duracak ve istediğinizi satın alabileceksiniz."

ANONS 6 (İngilizce): LİU FANGQİANG, Xinhua muhabiri:

"Otonom sürüş teknolojisi sadece turistler için geziyi daha keyifli hale getirmekle kalmadı, aynı zamanda parktaki personelin iş yükünü de azalttı. Örneğin otonom temizlik makinesi, parkın programa göre temizlenmesine yardımcı olmak için tasarlandı. ve akıllı yangın devriyesi, insanların bulması kolay olmayan potansiyel yangın risklerini tespit etmek amacıyla parkta dolaşabiliyor."

ANONS 7 (İngilizce): LİU FANGQİANG, Xinhua muhabiri:

"Parktaki kapalı ortamdan şehrin açık yoluna kadar otonom sürüş, Hefei şehrindeki pek çok alanda kullanıldı. Eminim ki gelecekte bu tür teknolojileri daha sık göreceğiz ve insanların hayatını ve işini kolaylaştırmak için daha birçok alanda kullanılacak."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hefei'den bildiriyor.(XHTV)