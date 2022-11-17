Çin'in Hefei Kentindeki Geliştiriciler Festivalinde Go Oynayan Robot Güncel Haberler HEFEİ, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de düzenlenen 5'inci Dünya Sesi Fuarı'nda bir görevli Çincede Weiqi olarak bilinen Go oyununun öğretiminde kullanılacak akıllı bir robotla etkileşime giriyor, 17 Kasım 2022. HEFEİ, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de düzenlenen 5'inci Dünya Sesi Fuarı'nda bir görevli Çincede Weiqi olarak bilinen Go oyununun öğretiminde kullanılacak akıllı bir robotla etkileşime giriyor, 17 Kasım 2022. 5'inci Dünya Sesi Fuarı ve Küresel 1024 Geliştirici Festivali Perşembe günü Hefei'de başladı. (Fotoğraf: Zhang Duan/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Dünya Go Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin'in Hefei Kentindeki Geliştiriciler Festivalinde Go Oynayan Robot - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.