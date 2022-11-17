Çin'in Hefei Kentindeki Geliştiriciler Festivalinde Go Oynayan Robot
Güncel Haberler
HEFEİ, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de düzenlenen 5'inci Dünya Sesi Fuarı'nda bir görevli Çincede Weiqi olarak bilinen Go oyununun öğretiminde kullanılacak akıllı bir robotla etkileşime giriyor, 17 Kasım 2022.
HEFEİ, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de düzenlenen 5'inci Dünya Sesi Fuarı'nda bir görevli Çincede Weiqi olarak bilinen Go oyununun öğretiminde kullanılacak akıllı bir robotla etkileşime giriyor, 17 Kasım 2022. 5'inci Dünya Sesi Fuarı ve Küresel 1024 Geliştirici Festivali Perşembe günü Hefei'de başladı. (Fotoğraf: Zhang Duan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel