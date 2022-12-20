Çin'in Hebei Eyaletinin Yeni Enerji Yatırımları 2022'de 14 Milyar ABD Dolarını Aştı

SHİJİAZHUANG, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaleti, 2022 yılında yeni enerji elektrik üretimine yaklaşık 100 milyar yuan (14,3 milyar ABD doları) yatırım yaparken, kurulu kapasitesine sekiz milyon kilovattan daha fazlasını ekledi.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Tangshan kentindeki bir fabrikanın çatısına fotovoltaik elektrik panelleri kuran işçiler görülüyor, 11 Ekim 2022. (Fotoğraf: Yang Shiyao/Xinhua)

SHİJİAZHUANG, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaleti, 2022 yılında yeni enerji elektrik üretimine yaklaşık 100 milyar yuan (14,3 milyar ABD doları) yatırım yaparken, kurulu kapasitesine sekiz milyon kilovattan daha fazlasını ekledi.

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Xingtai kentindeki bir güneş enerjisi şirketinde bir işçi, güneş modüllerinin kalitesini kontrol ediyor, 19 Aralık 2022. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Xingtai kentindeki bir yeni enerji şirketinde çalışanlar tek kristalli silikon çubuklar üretiyor, 19 Aralık 2022. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Tangshan kentinde bir işçi, bir fabrikanın çatısına fotovoltaik elektrik panelleri kuruyor, 11 Ekim 2022. (Fotoğraf: Yang Shiyao/Xinhua)