Çin'in Hebei Eyaletinin Yeni Enerji Yatırımları 2022'de 14 Milyar ABD Dolarını Aştı
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SHİJİAZHUANG, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaleti, 2022 yılında yeni enerji elektrik üretimine yaklaşık 100 milyar yuan (14,3 milyar ABD doları) yatırım yaparken, kurulu kapasitesine sekiz milyon kilovattan daha fazlasını ekledi.
SHİJİAZHUANG, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaleti, 2022 yılında yeni enerji elektrik üretimine yaklaşık 100 milyar yuan (14,3 milyar ABD doları) yatırım yaparken, kurulu kapasitesine sekiz milyon kilovattan daha fazlasını ekledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel