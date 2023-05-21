Çin'in Hebei Eyaletinin Ocak-Nisan Dönemi Dış Ticareti Yüzde 17,9 Arttı

SHİJİAZHUANG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde bulunan Hebei eyaletinin dış ticareti, yılın ilk dört ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,9 artışla 193,41 milyar yuana (yaklaşık 27,49 milyar ABD doları) ulaştı.

SHİJİAZHUANG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde bulunan Hebei eyaletinin dış ticareti, yılın ilk dört ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,9 artışla 193,41 milyar yuana (yaklaşık 27,49 milyar ABD doları) ulaştı.

Shijiazhuang Gümrük İdaresi'nin verilerine göre, söz konusu dönemde önceki yılın aynı dönemine göre Hebei'nin ihracatı yüzde 26,2 artarak 121,88 milyar yuana, ithalatı ise yüzde 5,9 artışla 71,53 milyar yuana ulaştı.

Ocak-Nisan'da Hebei'nin Kuşak ve Yol İnisiyatifi ülkeleri ile ticareti yıllık yüzde 27,4, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklığı üyeleri ile ticareti ise yıllık yüzde 16,7 artış kaydetti.

Eyaletin makine ve elektrikli ürünler, yoğun iş gücü gerektiren ürünler ve tarım ürünleri ihracatı büyümeye devam ederken, demir cevheri, kömür, linyit ve doğal gaz ithalatında da artış gözlemlendi.