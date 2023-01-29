Çin'in Hebei Eyaletindeki Büyük Gölde Sazlar Hasat Edilerek, Atıklar Servete Dönüştürülüyor

Yeşil kalkınma, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletindeki büyük göle önemli değişiklikler getiriyor.

Baiyangdian, Hebei'de bulunan Kuzey Çin Ovası'ndaki en büyük tatlı su gölü ve aynı zamanda Çin'in kuzeyindeki en büyük sulak alan ekosistemi.

Burası, ekolojik çevre ve ekosistemin korunmasında kilit rol oynayan yaklaşık 80 milyon metrekare alanı kapsayan sazlığa ev sahipliği yapıyor.

SES 1 (Çince): LİU DONGMEİ, Hebei eyaletinin Anxin ilçesindeki Ekoloji ve Çevre Bürosu'nda Gözlem İstasyonu Müdürü:

"Uzmanların tahminlerine göre, Baiyangdian'daki sazlar, göldeki azot ve fosfatın artmasını önlemek için her yıl sudaki 3.528 ton toplam nitrojeni ve 172,8 ton toplam fosforu absorbe edebiliyor. Dahası, sazların iklim değişikliğini azaltmak, su yosunlarının büyümesini sınırlamak ve biyolojik çeşitliliği korumak gibi birçok ekolojik işlevi bulunuyor."

Sazların uzun süre suda kalması tortu birikmesine ve su kalitesinin düşmesine neden olacağından, kışın sazların zamanında hasat edilmesi gerekiyor.

Ancak son yıllardaki yaşam tarzındaki değişiklikle, yerel halk nadiren saz hasadı yapar oldu.

Yerel yönetim Baiyangdian'daki sazlıklar için "dengeli hasat" uygulaması getirirken, bu çerçevede her kış sazlıkların yaklaşık yarısı toplanıyor, diğer yarısı da kuş habitatları için ayrılıyor.

Gölün ekosisteminde artan koruma ve restorasyon çalışmaları sayesinde önemli iyileşme kaydedildi.

SES 2 (Çince): LİU DONGMEİ, Hebei eyaletinin Anxin ilçesindeki Ekoloji ve Çevre Bürosu'nda Gözlem İstasyonu Müdürü:

"Baiyangdian'daki sazlıkların dengeli hasadı, yalnızca su kalitesini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda kuşlar için de kışın yaşam alanı oluşturuyor ve bu da Baiyangdian Gölü'nün sürdürülebilir gelişimine olanak sağlıyor."

Hasat edilen sazlıklar yerel halka da somut faydalar getiriyor.

SES 3 (Çince): TİAN GANG, Jinsheng Tarım Teknolojisi Limited Şirketi Müdürü:

"Sazları hasat ettikten sonra, balyalar haline getirip çok ince tozlara dönüştürebilir ve ardından birçok ürün için temel malzeme olarak kullanılabilecek bu gibi parçacıklar haline getirebiliriz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Baiyangdian'dan bildiriyor (XHTV)