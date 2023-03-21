Çin'in Hebei Eyaletinde Sürücüsüz Otobüsler Deneme Sürecinden Geçiyor

XİONG'AN, 21 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletine bağlı Xiong'an Yeni Bölgesi'nde deneme sürecinde olan sürücüsüz yolcu otobüsleri, lazer radarlar, milimetrerik dalga radarları ve HD kameralar gibi yüksek hassasiyetli sensörlerle donatılmış olup, onda bir...

Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletine bağlı Xiong'an Yeni Bölgesi'nde bulunan Rongdong'da caddede test sürüşü yapan akıllı bağlantılı bir otobüsün içeriden görünümü, 20 Mart 2023. (Fotoğraf:Mu Yu/Xinhua)

XİONG'AN, 21 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletine bağlı Xiong'an Yeni Bölgesi'nde deneme sürecinde olan sürücüsüz yolcu otobüsleri, lazer radarlar, milimetrerik dalga radarları ve HD kameralar gibi yüksek hassasiyetli sensörlerle donatılmış olup, onda bir saniyede operasyonel kararlar verme kapasitesine sahip. Otobüslerin ayrıca, olumsuz hava koşulları ve sıkışık trafik durumlarıyla da başa çıkma kabiliyeti bulunuyor.

Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletine bağlı Xiong'an Yeni Bölgesi'nde bulunan Rongdong'da bir caddede test sürüşü yapan akıllı bağlantılı bir otobüsteki, araca yerleştirilmiş kameralar tarafından çekilen görüntüleri gösteren bir ekran, 20 Mart 2023. (Fotoğraf: Du Yifang/Xinhua)

Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletine bağlı Xiong'an Yeni Bölgesi'nde bulunan Rongdong'da bir caddedeki test sürüşü sırasında durağa yaklaşan akıllı bağlantılı bir otobüs, 20 Mart 2023. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)

Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletine bağlı Xiong'an Yeni Bölgesi'nde bulunan Rongdong'da bir caddede test sürüşü yapan akıllı bağlantılı bir otobüsteki güvenlik görevlisi, 20 Mart 2023. (Fotoğraf:Mu Yu/Xinhua)

Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletine bağlı Xiong'an Yeni Bölgesi'nde bulunan Rongdong'da bir caddede test sürüşü yapan akıllı bağlantılı bir otobüs, 20 Mart 2023. (Fotoğraf:Du Yifang/Xinhua)