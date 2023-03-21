Çin'in Hebei Eyaletinde Sürücüsüz Otobüsler Deneme Sürecinden Geçiyor
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XİONG'AN, 21 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletine bağlı Xiong'an Yeni Bölgesi'nde deneme sürecinde olan sürücüsüz yolcu otobüsleri, lazer radarlar, milimetrerik dalga radarları ve HD kameralar gibi yüksek hassasiyetli sensörlerle donatılmış olup, onda bir...
XİONG'AN, 21 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletine bağlı Xiong'an Yeni Bölgesi'nde deneme sürecinde olan sürücüsüz yolcu otobüsleri, lazer radarlar, milimetrerik dalga radarları ve HD kameralar gibi yüksek hassasiyetli sensörlerle donatılmış olup, onda bir saniyede operasyonel kararlar verme kapasitesine sahip. Otobüslerin ayrıca, olumsuz hava koşulları ve sıkışık trafik durumlarıyla da başa çıkma kabiliyeti bulunuyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel