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Çin'in Hebei eyaletinde sonbahar tahıl üretimi

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Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bu yıl 62 milyon mu (yaklaşık 4,13 milyon hektar) büyüklüğündeki bir alanda sonbahar tahıl ürünleri ekilirken, bunun 52 milyon mu (yaklaşık 3,47 milyon hektar) büyüklüğündeki kısmı mısır ekimine ayrıldı.

SHİJİAZHUANG, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bu yıl 62 milyon mu (yaklaşık 4,13 milyon hektar) büyüklüğündeki bir alanda sonbahar tahıl ürünleri ekilirken, bunun 52 milyon mu (yaklaşık 3,47 milyon hektar) büyüklüğündeki kısmı mısır ekimine ayrıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hebei Güncel Haberler

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