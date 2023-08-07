Çin'in Hebei eyaletinde sel felaketinden sonra temizlik çalışmaları başladı

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde sel felaketinin ardından Zhuozhou şehrinde temizlik, dezenfeksiyon ve drenaj çalışmaları başladı. Yerel halk, gönüllüler ve kurtarma ekipleri kayıpları minimum seviyeye indirmek için çalışıyor.