Çin'in Hebei eyaletinde sel felaketinden sonra temizlik çalışmaları başladı
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Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde sel felaketinin ardından Zhuozhou şehrinde temizlik, dezenfeksiyon ve drenaj çalışmaları başladı. Yerel halk, gönüllüler ve kurtarma ekipleri kayıpları minimum seviyeye indirmek için çalışıyor.
Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zhuozhou kentine bağlı Diaowo kasabasında drenaj çalışması yürüten kurtarma ekipleri, 6 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)
ZHUOZHOU, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde yağmurun tetiklediği sellerden ciddi şekilde etkilenen Zhuozhou şehrinde sel sularının azalmasıyla birlikte yerel halk, gönüllüler ve kurtarma ekipleri kayıpları minimum seviyeye indirmek için temizlik, dezenfeksiyon ve drenaj çalışmaları yürütüyor.
Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaleti'nin Zhuozhou kentine bağlı Diaowo kasabasında faaliyette olan drenaj tesisleri görülüyor, 6 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)
Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zhuozhou kentine bağlı Diaowo kasabasında sokaktaki çamuru temizleyen gönüllüler, 6 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)
Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zhuozhou kentine bağlı Diaowo kasabasında dış mekanları dezenfekte eden görevliler, 6 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)
Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zhuozhou kentine bağlı Diaowo kasabasında sokaktaki enkazı temizleyen kurtarma görevlileri, 6 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)
Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zhuozhou kentine bağlı Diaowo kasabasında selden etkilenen bir bahçedeki enkazı temizleyen gönüllüler, 6 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)
Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zhuozhou kentine bağlı Diaowo kasabasında sokaktaki çamuru temizleyen gönüllüler, 6 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)
Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zhuozhou kentine bağlı Diaowo kasabasında dış mekanları dezenfekte eden görevliler, 6 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)
Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zhuozhou kentine bağlı Diaowo kasabasında drenaj çalışması yürüten kurtarma ekipleri, 6 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)
Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zhuozhou kentine bağlı Diaowo kasabasında dış mekanları dezenfekte eden görevliler, 6 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)
Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zhuozhou kentine bağlı Diaowo Kasabasında drenaj çalışması yürüten kurtarma ekipleri, 6 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)¦