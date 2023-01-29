Çin'in Hebei Eyaletinde Buz ve Kar Sporları Bahar Festivali'nde Popüler Hale Geldi

Buz ve kar sporları, Bahar Festivali tatili boyunca Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde tekrar popüler oluyor.

Buz ve kar sporları, Bahar Festivali tatili boyunca Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde tekrar popüler oluyor.

Beijing 2022 Kış Olimpiyatları'na ortak ev sahipliği yapan Hebei'deki Zhangjiakou kentinde bulunan kayak merkezleri, son zamanlarda kış sporu meraklıları tarafından sıkça ziyaret ediliyor.

Beijing 2022, Çin'in birçok kentinde kış sporları çılgınlığına neden oldu.

Hebei'nin Wuyi ilçesinde, kayak severlerin artan talebini karşılamak amacıyla bir kayak merkezi inşa edildi.

SES 1 (Çince): YU PENG, Hebei eyaletinde bulunan Wuyi ilçesindeki kayak meraklısı:

"Artık 62 yaşındayım. Beş yıl önce kayak yapmaya başladım. Şimdi evin yakınında bir kayak merkezi inşa edildiğinden, buranın müdavimi oldum. Bu çok iyi."

SES 2 (Çince): WANG LELE, Ziyaretçi:

"Bu kayak merkezi evime yakın. Burası, çocukların kayak öğrenmeleri için çok iyi bir platform."

Çin'deki kar ve buz turizminin gelişimi ile ilgili bir rapor, ülkedeki kar ve buz tatili için yapılacak seyahatlerin sayısının 2022-2023 kar ve buz sezonunda 300 milyonu aşmasının beklendiğini öngörüyor.

Rakamın üç yıl içinde 520 milyona ulaşması ve buz ve kar turizmden elde edilecek gelirin 720 milyar yuanı (yaklaşık 106,1 milyar ABD doları) bulması bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wuyi'den bildiriyor. (XHTV)