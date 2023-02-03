Çin'in Hebei Eyaleti Ulaşım Projelerinin İnşaatına 103,5 Milyar Yuan Yatırım Yapacak

SHİJİAZHUANG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaleti yönetimine göre, eyalet, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin koordineli kalkınmasını hızlandırmak amacıyla, bu yıl içinde ulaşım projelerinin inşaatına 103,5 milyar yuan (yaklaşık 15,4 milyar ABD doları) değerinde...

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Xiong'an Yeni Bölgesi'ndeki Haiyue Caddesi ile Beijing-Xiong'an otoyolu arasındaki bağlantı hattı görülüyor, 2 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhu Xudong/Xinhua)

SHİJİAZHUANG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaleti yönetimine göre, eyalet, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin koordineli kalkınmasını hızlandırmak amacıyla, bu yıl içinde ulaşım projelerinin inşaatına 103,5 milyar yuan (yaklaşık 15,4 milyar ABD doları) değerinde yatırım yapmayı planlıyor.

Hebei Ulaştırma Departmanı Başkanı Song Rentang, yatırımın, uzunluğu toplam 300 kilometreden fazla olan iki demiryolu projesi ile yaklaşık 9.500 kilometre uzunluğundaki yeni veya yeniden inşa edilmiş karayolu projelerini kapsadığını söyledi.

Eyalet, Beijing, Tianjin ve Xiong'an Yeni Bölgesi arasındaki trafiği rahatlatacak olan, bu üç kenti Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı'na bağlayacak ekspres hattın yapımını aktif olarak destekleyecek. Song, eyaletin, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesindeki kara, deniz ve hava limanlarının yüksek kalitede faaliyet göstermesini de destekleyeceğini sözlerine ekledi.