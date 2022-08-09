Çin'in Hazır Giyim Sektörü Yılın İlk Yarısında İstikrarlı Bir Gelir Artışı Kaydetti

BEİJİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de Salı günü yayınlanan resmi veriler, ülkenin hazır giyim endüstrisinin yılın ilk yarısında gelir ve karda istikrarlı artışlar bildirdiğini gösterdi. Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre, ilk altı ayda yaklaşık 13.000 büyük hazır giyim işletmesinin birleşik geliri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,5 artışla 688,5 milyar yuana (yaklaşık 102 milyar ABD doları) ulaştı. Bu şirketlerin toplam karı, Ocak-Haziran döneminde bir yıl öncesine göre yüzde 4 artışla 30,7 milyar yuan olarak gerçekleşti. Sektörde zarar eden işletmelerin oranı 0,9 yüzde puan azalarak yüzde 27'ye geriledi. Bu arada, bu şirketlerin birleşik üretimleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,5 düşüşle 11,3 milyar parçaya geriledi. Hazır giyim ve aksesuar ihracatı yüzde 12 artarak 80,2 milyar ABD dolarına ulaştı.