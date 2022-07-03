Çin'in Hazır Giyim Sektörü Ocak-Mayıs Döneminde Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de açıklanan resmi veriler, ülkedeki hazır giyim sektörünün bu yılın ilk beş ayında işletme değerinde büyüme kaydettiğini gösterdi. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, ülkenin 13.053 büyük giyim şirketi, Ocak-Mayıs aylarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,1 artışla toplam 561,1 milyar yuan (yaklaşık 83,9 milyar ABD doları) gelir elde etti. Bu şirketlerin toplam karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,6 azalarak 23.3 milyar yuana gerilerken; bileşik üretimleri ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,5 arttı ve 9,3 milyar adede ulaştı. Bakanlık verilerine göre, Ocak-Mayıs döneminde ülkenin hazır giyim ve aksesuar ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,2 artışla 62,2 milyar ABD dolarına ulaştı.

Xinhua / Güncel