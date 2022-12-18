Çin'in Harbin Kentindeki Tema Parkı Ziyaretçi Akınına Uğradı Güncel Haberler HARBİN, 18 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Harbin kentindeki meşhur mevsimsel tema parkı Harbin Buz ve Kar Dünyası'nı ziyaret eden insanlar görülüyor, 17 Aralık 2022. HARBİN, 18 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Harbin kentindeki meşhur mevsimsel tema parkı Harbin Buz ve Kar Dünyası'nı ziyaret eden insanlar görülüyor, 17 Aralık 2022. Harbin'deki tema parkı Cumartesi günü test çalışmasından geçti. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Güncel Haberler

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