Çin'in Harbin Kentindeki Tema Parkı Ziyaretçi Akınına Uğradı
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HARBİN, 18 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Harbin kentindeki meşhur mevsimsel tema parkı Harbin Buz ve Kar Dünyası'nı ziyaret eden insanlar görülüyor, 17 Aralık 2022.
HARBİN, 18 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Harbin kentindeki meşhur mevsimsel tema parkı Harbin Buz ve Kar Dünyası'nı ziyaret eden insanlar görülüyor, 17 Aralık 2022.
Harbin'deki tema parkı Cumartesi günü test çalışmasından geçti. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel