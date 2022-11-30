Çin'in Harbin Kentindeki Mevsime Özel Hazırlanan Tema Parkının İnşaatı Sürüyor Güncel Haberler HARBİN, 30 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de her kış açılan ünlü tema parkı Harbin Kar ve Buz Dünyası'nın inşaat alanı görülüyor, 29 Kasım 2022 (Fotoğraf: Wang Song/Xinhua) HARBİN, 30 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de her kış açılan ünlü tema parkı Harbin Kar ve Buz Dünyası'nın inşaat alanı görülüyor, 29 Kasım 2022 (Fotoğraf: Wang Song/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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