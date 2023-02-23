Çin'in Harbin Kentindeki Kar ve Buz Temalı Park Sezonu Kapadı
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HARBİN, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletine bağlı Harbin'de düzenlenen Harbin Songhua Nehri Kar ve Buz Karnavalı'nda eğlenen turistler, 22 Şubat 2023. Harbin kar ve buz temalı parkı Çarşamba günü kapılarını ziyaretçilere kapattı.
HARBİN, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletine bağlı Harbin'de düzenlenen Harbin Songhua Nehri Kar ve Buz Karnavalı'nda eğlenen turistler, 22 Şubat 2023.
Harbin kar ve buz temalı parkı Çarşamba günü kapılarını ziyaretçilere kapattı. (Fotoğraf: Xie Jianfei/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel