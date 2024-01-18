Çin'in Harbin kentindeki Güneş Adası'ndaki Kardan Heykelleri Görmeye Hazır Olun
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Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Harbin kentinde bulunan Güneş Adası'ndaki kardan heykeller, ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Harbin kentinden bildiriyor.
Kardan heykellerin çeşitli görüntüleri
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Harbin kentinde bulunan Güneş Adası'ndaki kardan heykeller, ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Harbin kentinden bildiriyor.
(XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel