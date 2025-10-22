Çin'in Harbin Kentinde Yaban Hayatı Koruma Çalışmaları
HARBİN, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Harbin kentindeki bir yaban hayatı koruma gönüllü ekibi, 60'ı aşkın üyesiyle uzun süredir Songhua Nehri havzasında ekolojik koruma çalışmaları yürütüyor. Son yedi yılda ekip, yaklaşık 30.000 kilometre devriye gezerek, ilgili makamlara 100'e yakın yasadışı avlanma ihbarında bulundu.
Kaynak: Xinhua / Güncel