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Çin'in Harbin Kentinde Kış Turizmi Gelişiyor

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Çin'in Harbin Kentinde Kış Turizmi Gelişiyor

HARBİN, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Harbin kentindeki dev kardan adamla fotoğraf çektirmek için poz veren insanlar, 14 Ocak 2023. Harbin, zengin buz ve kar kaynaklarıyla ünlü bir kent.

HARBİN, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Harbin kentindeki dev kardan adamla fotoğraf çektirmek için poz veren insanlar, 14 Ocak 2023.

Harbin, zengin buz ve kar kaynaklarıyla ünlü bir kent. Kentte kış turizmi, kültür, moda ve sporun gelişimini teşvik etmek üzere bu kış buz ve kar temalı üç park açıldı, buz ve kar deneyimi verecek 12 ürün tanıtılırken aynı amaçla 10 turizm rotası açıldı, ayrıca kar ve buzla ilgili 100'den fazla aktivite düzenlendi. (Fotoğraf: Xie Jianfei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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