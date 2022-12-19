Çin'in Harbin Kentinde Kardan Heykel Sergisi Güncel Haberler HARBİN, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de kar heykelleri sergisi hazırlıkları sürüyor. Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de görevliler, yaklaşan 35. Taiyangdao Adası Uluslararası Kar Heykelleri Sergisi öncesi dev boyutlardaki heykeller üzerinde çalışıyor, 18 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Song/Xinhua) HARBİN, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de kar heykelleri sergisi hazırlıkları sürüyor. Yaklaşan 35. Taiyangdao Adası Uluslararası Kar Heykelleri Sergisi öncesi çok sayıda sanatçı ve görevli dev heykellere son şekillerini vermek için büyük gayret gösteriyor. Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de görevliler, yaklaşan 35. Taiyangdao Adası Uluslararası Kar Heykelleri Sergisi öncesi dev boyutlardaki bir heykeli tamamlıyor, 18 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Song/Xinhua) Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bir görevli, yaklaşan 35. Taiyangdao Adası Uluslararası Kar Heykelleri Sergisi öncesi dev boyutlardaki bir heykeli tamamlıyor, 18 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Song/Xinhua) Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de görevliler, yaklaşan 35. Taiyangdao Adası Uluslararası Kar Heykelleri Sergisi öncesi dev boyutlardaki bir heykelin üzerinde çalışıyor, 18 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Song/Xinhua) Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de görevliler, yaklaşan 35. Taiyangdao Adası Uluslararası Kar Heykelleri Sergisi öncesi dev boyutlardaki bir heykelin üzerinde çalışıyor, 18 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Song/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Güncel Haberler

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